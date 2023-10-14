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Стало известно, когда ВСУ получат дальнобойные бомбы GLSDB

14 октября 2023 17:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, когда ВСУ получат дальнобойные бомбы GLSDB
Ракета GLSDB. Иллюстративное фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компания Boeing/Saab, которая специализируется на изготовлении оружия, планирует передать Украине дальнобойные бомбы GLSDB. Наши Вооруженные Силы должны получить их уже этой зимой.

Об этом сообщил старший директор по бизнесу компании Boeing Джим Лири, пишет Global Defense.

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Снабжение ракет

"Мы идем по графику, чтобы выполнить поставки в соответствии с установленными правительством сроками", — подчеркнул он.

Известно, что это будут ракеты именно наземного базирования малого диаметра GLSDB. Скорее всего, украинским воинам вместе с ними будут переданы еще пусковые установки для них.

Задержка в производстве

Отмечается, что управляемые бомбы GLSDB должны были приехать в Украину в середине этой осени. Однако, по словам заместителя помощника министра обороны США Лоры Купер, такая задержка связана с трудностями в их разработке и производстве.

Что известно об оружии

Управляемая авиамбомба GLSDB является одним из самых дешевых и выгодных средств обстрела российских военных объектов в глубоком тылу. Цена одной бомбы не превышает 40 тысяч долларов.

Бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB появилась на свет как продукт утилизации кассетных боеприпасов ракет М26.

Напомним, советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о производстве украинских беспилотников и ракет. По его словам, у нашего государства уже есть ракеты дальностью поражения до 1000 километров.

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