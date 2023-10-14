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Стало відомо, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби GLSDB

14 жовтня 2023 17:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, коли ЗСУ отримають далекобійні бомби GLSDB
Ракета GLSDB. Ілюстративне фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Компанія Boeing/Saab, яка спеціалізується на виготовленні зброї, планує передати Україні далекобійні бомби GLSDB. Наші Збройні Сили мають отримати їх вже цієї зими.

Про це повідомив старший директор із бізнесу компанії Boeing Джим Лірі, пише Global Defense.

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Постачання ракет

"Ми йдемо за графіком, щоб виконати поставки відповідно до встановлених урядом термінів", — наголосив він.

Відомо, що це будуть ракети саме наземного базування малого діаметра GLSDB. Найімовірніше, українським воїнам разом з ними буде передано ще пускові установки для них.

Затримка у виробництві

Зазначається, що керовані бомби GLSDB повинні були приїхати до України в середині цієї осені. Проте, за словами заступниці помічника міністра оборони США Лори Купер, така затримка пов'язана з труднощами щодо їхньої розробки та виробництва. 

Що відомо про зброю

Керована авіамбомба GLSDB є одним із найдешевших і найвигідніших засобів обстрілу російських військових об’єктів у глибокому тилу. Ціна однієї бомби не перевищує 40 тисяч доларів.

Бомба малого діаметра наземного запуску GLSDB з’явилася на світ як продукт утилізації касетних боєприпасів ракет М26.

Нагадаємо, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів про виробництво українських безпілотників та ракет. За його словами, наша держава вже має ракети дальністю ураження до 1000 кілометрів.

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