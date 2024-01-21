Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, куда произошел "прилет" беспилотников в российской Туле arrow

Стало известно, куда произошел "прилет" беспилотников в российской Туле

21 января 2024 11:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Стало известно, куда произошел "прилет" беспилотников в российской Туле
Взрыв в русской Туле. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Ночью 21 января в результате атаки беспилотников в российской Туле раздались два громких взрыва. Стало известно, что попадание произошло в завод "Щегловский вал", производящий системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает телеграмм-канал Astra.

Читайте также:

Атака по Туле ночью 21 января

Отмечается, что разрушения в результате обстрелов потерпело оборонное предприятие "Щегловский вал" в Туле. Оно производит зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С", являющиеся частью российской ПВО.

Также сегодня ночью взрывы раздавались над Смоленском и Орлом. Из-за атаки дронов в городах работала ПВО.

Напомним, в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

Добавим, представитель украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что в Туле находится по меньшей мере 10 оборонных предприятий Российской Федерации, производящих разнообразное оружие, в том числе и ракеты. Российские нефтебазы являются законными целями и по ним можно наносить удары.

война
взрыв
завод
россияне
беспилотники
Украина
обстрелы
ПВО
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме