Стало известно, куда произошел "прилет" беспилотников в российской Туле

Взрыв в русской Туле. Фото: росСМИ

Ночью 21 января в результате атаки беспилотников в российской Туле раздались два громких взрыва. Стало известно, что попадание произошло в завод "Щегловский вал", производящий системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает телеграмм-канал Astra.

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Отмечается, что разрушения в результате обстрелов потерпело оборонное предприятие "Щегловский вал" в Туле. Оно производит зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С", являющиеся частью российской ПВО.

Также сегодня ночью взрывы раздавались над Смоленском и Орлом. Из-за атаки дронов в городах работала ПВО.

Напомним, в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

Добавим, представитель украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук заявил, что в Туле находится по меньшей мере 10 оборонных предприятий Российской Федерации, производящих разнообразное оружие, в том числе и ракеты. Российские нефтебазы являются законными целями и по ним можно наносить удары.