Стало відомо, куди стався "приліт" безпілотників у російській Тулі

Вибух в російській Тулі. Фото: росЗМІ

Вночі 21 січня внаслідок атаки безпілотників в російській Тулі пролунало два гучних вибухи. Стало відомо, що влучання сталося у завод "Щеглівський вал", який виробляє системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє телеграм-канал Astra.

Читайте також:

Атака по Тулі вночі 21 січня

Зазначається, що руйнувань внаслідок обстрілу зазнало оборонне підприємство "Щеглівський вал" у Тулі. Воно виготовляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С", які є частиною російського ППО.

Також сьогодні вночі вибухи лунали над Смоленськом та Орлом. Через атаку дронів у містах працювала ППО.

Нагадаємо, у Ленінградській області Росії сталося загоряння на в одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.

Додамо, речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук заявив, що у Тулі знаходиться щонайменше 10 оборонних підприємств Російської Федерації, які виробляють різноманітну зброю, зокрема й ракети. Російські нафтобази є законними цілями і по них можна завдавати ударів.