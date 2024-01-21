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Масова атака БпЛА на Росію — повідомляють про приліт в Тулі

21 січня 2024 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Масова атака БпЛА на Росію — повідомляють про приліт в Тулі
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російській Тулі внаслідок ймовірної атаки українських безпілотників можливий приліт території АТ "Щегловский вал". За даними місцевих соцмереж на місце прильоту поїхало чимало пожежних машин.

Про це повідомляє Речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук з почиланням на російські моніторингові телеграм-канали.

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