Масова атака БпЛА на Росію — повідомляють про приліт в Тулі

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У російській Тулі внаслідок ймовірної атаки українських безпілотників можливий приліт території АТ "Щегловский вал". За даними місцевих соцмереж на місце прильоту поїхало чимало пожежних машин.

Про це повідомляє Речник Української добровольчої армії — Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук з почиланням на російські моніторингові телеграм-канали.

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