Массовая атака БпЛА на Россию — сообщают о прилете в Туле
В российской Туле в результате вероятной атаки украинских беспилотников в ночь на 21 января возможен прилет на территории АО "Щегловский вал". По данным местных, на место прилета поехало немало пожарных машин.
Об этом сообщает Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на российские мониторинговые телеграмм-каналы.
Что известно о последствиях атаки БпЛА на Тулу 21 января
"Возможно, прилет украинского БпЛА на территории АО "Щегловский вал" в городе Тула, 300+ км от границы с Украиной", — написал Братчук.
Компания занимается производством военной техники, в частности ПЗРК Панцирь, а также модернизирует бронетехнику. На нее наложены санкции.
Также по словам очевидцев, на место возможного прилета поехали многие машины пожарной помощи.
Подтверждения информации о вероятном ударе по АО "Щегловский вал" пока нет.
Что известно об атаках БпЛА на Россию
Напомним, что в российской Туле с 23:00 раздавались сильные взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников, а в Минобороны РФ сообщают о сбитии целей.
Также мы сообщали, что атака БпЛА осуществлялась не только на Тульскую, но и на Орловскую и Смоленскую области. Российское Минобороны писало о работе ПВО.
Добавим, что 19 января украинские дроны ударили по нефтебазе в Брянской области и Тамбовском пороховом заводе. Эти атаки нанесли большой ущерб россиянам.
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