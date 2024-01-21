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Массовая атака БпЛА на Россию — сообщают о прилете в Туле

21 января 2024 01:23
обновлено: 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Массовая атака БпЛА на Россию — сообщают о прилете в Туле
Сильный пожар в России. Иллюстративное фото: t.me/mchs_official
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российской Туле в результате вероятной атаки украинских беспилотников в ночь на 21 января возможен прилет на территории АО "Щегловский вал". По данным местных, на место прилета поехало немало пожарных машин.

Об этом сообщает Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии — Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на российские мониторинговые телеграмм-каналы.

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Что известно о последствиях атаки БпЛА на Тулу 21 января

"Возможно, прилет украинского БпЛА на территории АО "Щегловский вал" в городе Тула, 300+ км от границы с Украиной", — написал Братчук.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Братчука

Компания занимается производством военной техники, в частности ПЗРК Панцирь, а также модернизирует бронетехнику. На нее наложены санкции.

Скриншот сообщения с сайта "Война и санкции"
Скриншот сообщения с сайта "Война и санкции"

Также по словам очевидцев, на место возможного прилета поехали многие машины пожарной помощи.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Освобождение Левобережья Херсонщины..."
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Освобождение Левобережья Херсонщины..."

Подтверждения информации о вероятном ударе по АО "Щегловский вал" пока нет.

Что известно об атаках БпЛА на Россию

Напомним, что в российской Туле с 23:00 раздавались сильные взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников, а в Минобороны РФ сообщают о сбитии целей.

Также мы сообщали, что атака БпЛА осуществлялась не только на Тульскую, но и на Орловскую и Смоленскую области. Российское Минобороны писало о работе ПВО.

Добавим, что 19 января украинские дроны ударили по нефтебазе в Брянской области и Тамбовском пороховом заводе. Эти атаки нанесли большой ущерб россиянам.

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Сергей Братчук
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