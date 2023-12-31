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Стало известно, сколько военных преступлений совершили оккупанты в Украине во время войны

31 декабря 2023 12:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько военных преступлений совершили оккупанты в Украине во время войны
Спасатели разбирают завалы уничтоженной многоэтажки. Фото: rada.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили более 110 тыс. военных преступлений в Украине. По фактам их совершения правоохранители открыли уголовные производства.

Об этом сообщает Нацполиция.

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По данным полиции, с 24 февраля 2022 года следователи начали 110 013 уголовных производств из-за совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил РФ и их пособниками.

Так, из них:

  • 95 511 — по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны);
  • 9 250 — по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • 3 512 — по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность);
  • 239 — по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и другие.
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Преступления, совершенные россиянами. Фото: Нацполиция

Раньше мы писали о самых кровавых преступлениях РФ на территории нашего государства, о которых не забудут и не простят украинцы, — в материале Новини.LIVE.

Кроме того, в Германии правоохранители установили российских офицеров, подозреваемых по первому делу о военных преступлениях россиян в Украине. Во время зверских обстрелов Гостомеля в Киевской области в начале войны получил ранение, в частности, и гражданин ФРГ.

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