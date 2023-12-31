Стало известно, сколько военных преступлений совершили оккупанты в Украине во время войны
С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили более 110 тыс. военных преступлений в Украине. По фактам их совершения правоохранители открыли уголовные производства.
Об этом сообщает Нацполиция.
Военные преступления россиян в Украине
По данным полиции, с 24 февраля 2022 года следователи начали 110 013 уголовных производств из-за совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил РФ и их пособниками.
Так, из них:
- 95 511 — по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны);
- 9 250 — по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- 3 512 — по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность);
- 239 — по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и другие.
Раньше мы писали о самых кровавых преступлениях РФ на территории нашего государства, о которых не забудут и не простят украинцы, — в материале Новини.LIVE.
Кроме того, в Германии правоохранители установили российских офицеров, подозреваемых по первому делу о военных преступлениях россиян в Украине. Во время зверских обстрелов Гостомеля в Киевской области в начале войны получил ранение, в частности, и гражданин ФРГ.
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