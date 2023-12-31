Стало відомо, скільки воєнних злочинів вчинили окупанти в Україні під час війни

Рятувальники розбирають завали знищеної багатоповерхівки. Фото: rada.gov.ua

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вчинили понад 110 тис. воєнних злочинів в Україні. За фактами їх вчинення правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Воєнні злочини росіян в Україні

За даними поліції, з 24 лютого 2022 року слідчі розпочали 110 013 кримінальних проваджень через вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їхніми пособниками.

Так, з них:

95 511 — за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);

9 250 — за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

3 512 — за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);

239 — за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.

Злочини, вчинені росіянами. Фото: Нацполіція

Раніше ми писали про найкривавіші злочини РФ на території нашої держави, про як не забудуть і за які не пробачать українці, — в матеріалі Новини.LIVE.

Крім того, у Німеччині правоохоронці встановили російських офіцерів, які підозрюються у першій справі про воєнні злочини росіян в Україні. Під час звірських обстрілів Гостомеля у Київській області на початку війни поранення отримав, зокрема, й громадянин ФРН.