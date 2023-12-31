Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стало відомо, скільки воєнних злочинів вчинили окупанти в Україні під час війни arrow

Стало відомо, скільки воєнних злочинів вчинили окупанти в Україні під час війни

31 грудня 2023 12:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки воєнних злочинів вчинили окупанти в Україні під час війни
Рятувальники розбирають завали знищеної багатоповерхівки. Фото: rada.gov.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вчинили понад 110 тис. воєнних злочинів в Україні. За фактами їх вчинення правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Про це повідомляє Нацполіція.

Читайте також:

Воєнні злочини росіян в Україні

За даними поліції, з 24 лютого 2022 року слідчі розпочали 110 013 кримінальних проваджень через вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їхніми пособниками.

Так, з них: 

  • 95 511 — за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
  • 9 250 — за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • 3 512 — за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
  • 239 — за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.
null
Злочини, вчинені росіянами. Фото: Нацполіція

Раніше ми писали про найкривавіші злочини РФ на території нашої держави, про як не забудуть і за які не пробачать українці, — в матеріалі Новини.LIVE. 

Крім того, у Німеччині правоохоронці встановили російських офіцерів, які підозрюються у першій справі про воєнні злочини росіян в Україні. Під час звірських обстрілів Гостомеля у Київській області на початку війни поранення отримав, зокрема, й громадянин ФРН.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

Актуальне по темі