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Стало известно, сколько вражеских "шахедов" было уничтожено над Украиной в эту ночь

18 января 2024 07:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, сколько вражеских "шахедов" было уничтожено над Украиной в эту ночь
Вражеские "шахеды" в небе. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские защитники в ночь на 18 января уничтожили 22 российских "шахеда". В общей сложности враг запустил по территории нашей страны 33 ударных БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Отмечается, что армия РФ атаковала Украину этой ночью из Приморско-Ахтарского района и Курской области (Россия). Кроме того, оккупанты нанесли удары двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по населенным пунктам Харьковской области.

скільки дронів знищила ППО над Україною
Уничтожение вражеских дронов. Инфографика: ПС ВСУ

"Основные направления удара — юг и север. Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БпЛА. Еще несколько дронов — не достигли своих целей", — отметили в сообщении.

Какие области были под угрозой

В ПС ВСУ добавили, что к отбитию вражеской атаки присоединили зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

В целом ПВО работала в пределах таких областей:

  • Сумской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Хмельницкой.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил в интервью Новини.LIVE, что враг просчитывает такие маршруты по запуску ударных дронов "шахед", чтобы максимально усложнить работу украинской ПВО. И несмотря на то, что силы и средства по территории страны расставлены так, чтобы их встретить, какая-то часть пролетает.

ВСУ
беспилотники
дрон Шахид-136
дроны
война в Украине

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