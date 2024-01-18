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Стало відомо, скільки ворожих "шахедів" було знищено над Україною цієї ночі

18 січня 2024 07:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, скільки ворожих "шахедів" було знищено над Україною цієї ночі
Ворожі "шахеди" в небі. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські захисники в ніч проти 18 січня знищили 22 російських "шахеди". Загалом ворог запустив по території нашої країни 33 ударні БпЛА. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Що відомо про атаку РФ в ніч проти 18 січня

Зазначається, що армія РФ атакувала Україну цієї ночі з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області (Росія). Крім того, окупанти завдали ударів двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по населених пунктах Харківщини.

скільки дронів знищила ППО над Україною
Знищення ворожих дронів. Інфографіка: ПС ЗСУ

"Основні напрямки удару — південь та північ. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів — не досягли своїх цілей", — зазначили у повідомленні.

Які області були під загрозою

У ПС ЗСУ додали, що до відбиття ворожої атаки долучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.

Загалом ППО працювала в межах таких областей:

  • Сумської, 
  • Миколаївської,
  • Херсонської,
  • Дніпропетровської,
  • Кіровоградської,
  • Хмельницької. 

Нагадаємо, спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю Новини.LIVE, що ворог прораховує такі маршрути по запуску ударних дронів "шахед", щоб максимально ускладнити роботу української ППО. І незважаючи на те, що сили та засоби по території країни розставлені так, щоби їх зустріти, якась частина таки пролітає.

ЗСУ
безпілотники
дрон Шахід-136
дрони
війна в Україні

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