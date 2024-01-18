Стало відомо, скільки ворожих "шахедів" було знищено над Україною цієї ночі

Ворожі "шахеди" в небі. Ілюстративне фото: Reuters

Українські захисники в ніч проти 18 січня знищили 22 російських "шахеди". Загалом ворог запустив по території нашої країни 33 ударні БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про атаку РФ в ніч проти 18 січня

Зазначається, що армія РФ атакувала Україну цієї ночі з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області (Росія). Крім того, окупанти завдали ударів двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по населених пунктах Харківщини.

Знищення ворожих дронів. Інфографіка: ПС ЗСУ

"Основні напрямки удару — південь та північ. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів — не досягли своїх цілей", — зазначили у повідомленні.

Які області були під загрозою

У ПС ЗСУ додали, що до відбиття ворожої атаки долучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи й засоби РЕБ.

Загалом ППО працювала в межах таких областей:

Сумської,

Миколаївської,

Херсонської,

Дніпропетровської,

Кіровоградської,

Хмельницької.

Нагадаємо, спікер Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив в інтерв'ю Новини.LIVE, що ворог прораховує такі маршрути по запуску ударних дронів "шахед", щоб максимально ускладнити роботу української ППО. І незважаючи на те, що сили та засоби по території країни розставлені так, щоби їх зустріти, якась частина таки пролітає.