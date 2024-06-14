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Третья масштабная тревога в Украине — в небе российская авиация

14 июня 2024 14:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Украине масштабная воздушная тревога - какая угроза
Взлет МиГ-31 на форсаже. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине в третий раз за пятницу, 14 июня объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о взлете вражеского истребителя-перехватчика МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области России.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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мог-31 тревога
Скриншот сообщения ВС ВСУ

Масштабная воздушная тревога в Украине

По информации от мониторинговых каналов, борт взлетел с аэродрома "Саваслейка", где базируются такие машины.

мог-31 взлет тревога
Скриншот сообщения одного из мониторинговых каналов

По состоянию на 15:06 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Третья масштабная тревога в Украине — в небе российская авиация - фото 3
Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Отметим, что МиГ-31 — самый старый (1994 г.в.) и одновременно самый быстрый самолет Воздушно-космических сил России. На форсаже его максимальная скорость равна 3000 км/ч или 1,5 Маха.

Напомним, сегодня утром по Украине ширилась масштабная воздушная тревога из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал" из таких истребителей.

Однако один из вылетов вражеских машин все-таки был боевым: истребитель атаковал "Кинжалом" Хмельницкую область, в регионе раздались взрывы.

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