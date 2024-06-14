В Украине масштабная воздушная тревога - какая угроза

Взлет МиГ-31 на форсаже. Фото иллюстративное: росСМИ

В Украине в третий раз за пятницу, 14 июня объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщается о взлете вражеского истребителя-перехватчика МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области России.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Скриншот сообщения ВС ВСУ

Масштабная воздушная тревога в Украине

По информации от мониторинговых каналов, борт взлетел с аэродрома "Саваслейка", где базируются такие машины.

Скриншот сообщения одного из мониторинговых каналов

По состоянию на 15:06 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Воздушная тревога в Украине. Источник: alerts.in.ua

Отметим, что МиГ-31 — самый старый (1994 г.в.) и одновременно самый быстрый самолет Воздушно-космических сил России. На форсаже его максимальная скорость равна 3000 км/ч или 1,5 Маха.

Напомним, сегодня утром по Украине ширилась масштабная воздушная тревога из-за возможности применения аэробаллистических ракет "Кинжал" из таких истребителей.

Однако один из вылетов вражеских машин все-таки был боевым: истребитель атаковал "Кинжалом" Хмельницкую область, в регионе раздались взрывы.