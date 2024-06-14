В Україні масштабна повітряна тривога — яка загроза

Зліт МіГ-31 на форсажі. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Україні втретє за п'ятницю, 14 червня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляють про зліт ворожого винищувача-перехоплювача МіГ-31 з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Скриншот допису ПС ЗСУ

Масштабна повітряна тривога в Україні

За інформацією від моніторингових каналів, борт злетів з аеродрому "Саваслейка", де базуються такі машини.

Скриншот допису одного з моніторингових каналів

Станом на 15:06 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Відзначимо, що МіГ-31 — найстаріший (1994 р.в.) та водночас найшвидший літак Повітряно-космічних сил Росії. На форсажі його максимальна швидкість дорівнює 3000 км/г, або 1,5 Маха.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україною ширилася масштабна повітряна тривога через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал" з таких винищувачів.

Проте один з вильотів ворожих машин таки був бойовим: винищувач атакував "Кинджалом" Хмельницьку область, в регіоні пролунали вибухи.