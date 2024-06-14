Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Третя масштабна тривога в Україні — в небі російська авіація arrow

Третя масштабна тривога в Україні — в небі російська авіація

14 червня 2024 14:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні масштабна повітряна тривога — яка загроза
Зліт МіГ-31 на форсажі. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні втретє за п'ятницю, 14 червня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляють про зліт ворожого винищувача-перехоплювача МіГ-31 з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Росії.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:
міг-31 тривога
Скриншот допису ПС ЗСУ

Масштабна повітряна тривога в Україні

За інформацією від моніторингових каналів, борт злетів з аеродрому "Саваслейка", де базуються такі машини. 

міг-31 зліт тривога
Скриншот допису одного з моніторингових каналів

Станом на 15:06 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Третя масштабна тривога в Україні — в небі російська авіація - фото 3
Повітряна тривога в Україні. Джерело: alerts.in.ua

Відзначимо, що МіГ-31 — найстаріший (1994 р.в.) та водночас найшвидший літак Повітряно-космічних сил Росії. На форсажі його максимальна швидкість дорівнює 3000 км/г, або 1,5 Маха.

Нагадаємо, сьогодні зранку Україною ширилася масштабна повітряна тривога через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал" з таких винищувачів.

Проте один з вильотів ворожих машин таки був бойовим: винищувач атакував "Кинджалом" Хмельницьку область, в регіоні пролунали вибухи. 

повітряна тривога
літак
Україна
війна в Україні
Росія
винищувач

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня