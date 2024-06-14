В Україні масштабна повітряна тривога — яка загроза

Третя масштабна тривога в Україні — в небі російська авіація
В Україні втретє за п'ятницю, 14 червня оголошено масштабну повітряну тривогу. Повідомляють про зліт ворожого винищувача-перехоплювача МіГ-31 з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Росії.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Масштабна повітряна тривога в Україні
За інформацією від моніторингових каналів, борт злетів з аеродрому "Саваслейка", де базуються такі машини.
Станом на 15:06 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Відзначимо, що МіГ-31 — найстаріший (1994 р.в.) та водночас найшвидший літак Повітряно-космічних сил Росії. На форсажі його максимальна швидкість дорівнює 3000 км/г, або 1,5 Маха.
Нагадаємо, сьогодні зранку Україною ширилася масштабна повітряна тривога через можливість застосування аеробалістичних ракет "Кинджал" з таких винищувачів.
Проте один з вильотів ворожих машин таки був бойовим: винищувач атакував "Кинджалом" Хмельницьку область, в регіоні пролунали вибухи.
Читайте Новини.LIVE!