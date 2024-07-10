В Третьей штурмовой бригаде показали кадры уничтожения вражеской техники

Вражеская САУ на прицеле дрона. Фото: скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на фронте уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки. Для этого украинские военные применили FPV-дроны.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в среду, 10 июля.

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Уничтожение вражеской техники

Бойцы Третьей штурмовой уничтожили еще две вражеские пушки и САУ 2С1 "Гвоздика" в Харьковской области. Также они ударили по 122-миллиметровой пушке, которую россияне могли использовали для атак на украинские оборонные позиции и заграждения с целью прорыва.

"Вражеские оружейные средства и позиции разнесли с неба бойцы подразделения "Primus" с 1-го штурмового бата!" , — добавили в 3 ОШБр.

Напомним, ранее украинские военные показали, как уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении.

Также бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" уничтожили российские комплексы для разведки.