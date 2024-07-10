Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Третя штурмова бригада показала вибухові кадри знищення російської САУ "Гвоздика" — відео arrow

Третя штурмова бригада показала вибухові кадри знищення російської САУ "Гвоздика" — відео

10 липня 2024 23:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Третій штурмовій бригаді показали кадри знищення ворожої техніки
Ворожа САУ на прицілі дрона. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Бійці Третьої окремої штурмової бригади на фронті знищили дві російські самохідні артилерійські установки. Для цього українські військові застосували FPV-дрони.

Про це повідомила пресслужба бригади у середу, 10 липня.

Читайте також:

Знищення ворожої техніки

Бійці Третьої штурмової знищили ще дві ворожі гармати та САУ 2С1 "Гвоздика" на Харківщини. Також вони вдарили по 122-міліметровій гарматі, яку росіяни могли використовували для атак на українські оборонні позиції та загородження з метою прориву.

"Ворожі збройові засоби та позиції рознесли з неба бійці підрозділу "Primus" з 1-го штурмового бату!", — додали в 3 ОШБр.

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як знищили окупантів та ворожу техніку на Харківському напрямку

Також бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" знищили російські комплекси для розвідки.

війна Україна Харківська область дрони війна в Україні штурмова бригада втрати окупантів FPV-дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних