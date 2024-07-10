В Третій штурмовій бригаді показали кадри знищення ворожої техніки

Ворожа САУ на прицілі дрона. Фото: скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової бригади на фронті знищили дві російські самохідні артилерійські установки. Для цього українські військові застосували FPV-дрони.

Про це повідомила пресслужба бригади у середу, 10 липня.

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Знищення ворожої техніки

Бійці Третьої штурмової знищили ще дві ворожі гармати та САУ 2С1 "Гвоздика" на Харківщини. Також вони вдарили по 122-міліметровій гарматі, яку росіяни могли використовували для атак на українські оборонні позиції та загородження з метою прориву.

"Ворожі збройові засоби та позиції рознесли з неба бійці підрозділу "Primus" з 1-го штурмового бату!", — додали в 3 ОШБр.

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як знищили окупантів та ворожу техніку на Харківському напрямку

Також бійці підрозділу Головного управління розвідки "Привиди" знищили російські комплекси для розвідки.