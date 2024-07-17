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Третья штурмовая бригада показала впечатляющее видео уничтожения сверхмощного миномета врага

17 июля 2024 19:35
Дмитрий Галушка - Редактор
3 ОШБР показала поражение российского миномета "Тюльпан"
Миномет "Тюльпан" в прицеле украинских воинов. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские захватчики не прекращают наступательные действия в Харьковской области, пытаясь обойти украинских защитников с флангов. Третья штурмовая бригада вместе с другими подразделениями мужественно сдерживает враждебный напор, нанося оккупантам тяжелые потери в живой силе и технике.

В частности, видео удачного поражения миномета "Тюльпан" было опубликовано на странице бригады в Telegram.

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"2С4 "Тюльпан" 240-го калибра бойцы Третьей штурмовой атаковали с FPV в зоне ответственности наших смежников", — говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что атака врага захлебнулась на участке ответственности бригады. Оккупанты пытаются прорываться с флангов.

"Бойцы вылетели в поддержку и нанесли удар по сверхмощной цели — миномету, предназначенному для уничтожения наиболее укрепленных фортификаций и целых зданий", — отметили на странице бригады.

Также сообщается, что удачное уничтожение вражеской цели провели бойцы расчета Paskuda group из противотанкового батальона 3-й ОШБр.

Ранее мы сообщали, что военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.

Также командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук получил новое воинское звание. Он стал майором.

война Харьковская область оккупанты дроны война в Украине штурмовая бригада

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