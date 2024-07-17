3 ОШБР показала поражение российского миномета "Тюльпан"

Миномет "Тюльпан" в прицеле украинских воинов. Фото: скриншот

Российские захватчики не прекращают наступательные действия в Харьковской области, пытаясь обойти украинских защитников с флангов. Третья штурмовая бригада вместе с другими подразделениями мужественно сдерживает враждебный напор, нанося оккупантам тяжелые потери в живой силе и технике.

В частности, видео удачного поражения миномета "Тюльпан" было опубликовано на странице бригады в Telegram.

Читайте также:

Уничтожение вражеского миномета "Тюльпан"

"2С4 "Тюльпан" 240-го калибра бойцы Третьей штурмовой атаковали с FPV в зоне ответственности наших смежников", — говорится в сообщении.

В бригаде рассказали, что атака врага захлебнулась на участке ответственности бригады. Оккупанты пытаются прорываться с флангов.

"Бойцы вылетели в поддержку и нанесли удар по сверхмощной цели — миномету, предназначенному для уничтожения наиболее укрепленных фортификаций и целых зданий", — отметили на странице бригады.

Также сообщается, что удачное уничтожение вражеской цели провели бойцы расчета Paskuda group из противотанкового батальона 3-й ОШБр.

Ранее мы сообщали, что военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.

Также командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук получил новое воинское звание. Он стал майором.