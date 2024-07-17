3 ОШБР показала поражение российского миномета "Тюльпан"

Третья штурмовая бригада показала впечатляющее видео уничтожения сверхмощного миномета врага
Российские захватчики не прекращают наступательные действия в Харьковской области, пытаясь обойти украинских защитников с флангов. Третья штурмовая бригада вместе с другими подразделениями мужественно сдерживает враждебный напор, нанося оккупантам тяжелые потери в живой силе и технике.
В частности, видео удачного поражения миномета "Тюльпан" было опубликовано на странице бригады в Telegram.
Уничтожение вражеского миномета "Тюльпан"
"2С4 "Тюльпан" 240-го калибра бойцы Третьей штурмовой атаковали с FPV в зоне ответственности наших смежников", — говорится в сообщении.
В бригаде рассказали, что атака врага захлебнулась на участке ответственности бригады. Оккупанты пытаются прорываться с флангов.
"Бойцы вылетели в поддержку и нанесли удар по сверхмощной цели — миномету, предназначенному для уничтожения наиболее укрепленных фортификаций и целых зданий", — отметили на странице бригады.
Также сообщается, что удачное уничтожение вражеской цели провели бойцы расчета Paskuda group из противотанкового батальона 3-й ОШБр.
Ранее мы сообщали, что военный Третьей отдельной штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик" объяснил, почему мужчинам не стоит ждать принудительной отправки в территориальные центры комплектования. Он призывает сделать осознанный выбор.
Также командир второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук получил новое воинское звание. Он стал майором.
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