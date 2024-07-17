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Третя штурмова бригада показала вражаюче відео знищення надпотужного міномета ворога

17 липня 2024 19:35
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
3 ОШБР показала ураження російського міномета "Тюльпан"
Міномет "Тюльпан" у прицілі українських воїнів. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники не припиняють наступальних дій у Харківській області, намагаючись обійти українських захисників із флангів. Третя штурмова бригада разом з іншими підрозділами мужньо стримує ворожий натиск, завдаючи окупантам важких втрат у живій силі та техніці. 

Зокрема, відео вдалого ураження міномета "Тюльпан" було оприлюднене на сторінці бригади у Telegram. 

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"2С4 "Тюльпан" 240-го калібру бійці Третьої штурмової атакували з FPV у зоні відповідальності наших суміжників", — говориться у повідомленні.  

В бригаді розповіли, що атака ворога захлинулася на ділянці відповідальності бригади. Окупанти намагаються прориватися з флангів.

"Бійці вилетіли на підтримку і завдали удару по надпотужній цілі — міномету, який був призначений для знищення найбільш укріплених фортифікацій і цілих будівель", — зазначили на сторінці бригади.

Також повідомляється, що вдале знищення ворожої цілі провели бійці розрахунку Paskuda group з Протитанкового батальйону 3-і ОШБр.

Раніше ми повідомляли, що військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький із позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусового відпралення у територіальні центри комплектування. Він закликає зробити свідомий вибір.

Також командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук отримав нове військове звання. Він став майором.

війна Харківська область окупанти дрони війна в Україні штурмова бригада

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