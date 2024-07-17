3 ОШБР показала ураження російського міномета "Тюльпан"

Третя штурмова бригада показала вражаюче відео знищення надпотужного міномета ворога
Російські загарбники не припиняють наступальних дій у Харківській області, намагаючись обійти українських захисників із флангів. Третя штурмова бригада разом з іншими підрозділами мужньо стримує ворожий натиск, завдаючи окупантам важких втрат у живій силі та техніці.
Зокрема, відео вдалого ураження міномета "Тюльпан" було оприлюднене на сторінці бригади у Telegram.
Знищення ворожого міномета "Тюльпан"
"2С4 "Тюльпан" 240-го калібру бійці Третьої штурмової атакували з FPV у зоні відповідальності наших суміжників", — говориться у повідомленні.
В бригаді розповіли, що атака ворога захлинулася на ділянці відповідальності бригади. Окупанти намагаються прориватися з флангів.
"Бійці вилетіли на підтримку і завдали удару по надпотужній цілі — міномету, який був призначений для знищення найбільш укріплених фортифікацій і цілих будівель", — зазначили на сторінці бригади.
Також повідомляється, що вдале знищення ворожої цілі провели бійці розрахунку Paskuda group з Протитанкового батальйону 3-і ОШБр.
Раніше ми повідомляли, що військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький із позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусового відпралення у територіальні центри комплектування. Він закликає зробити свідомий вибір.
Також командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук отримав нове військове звання. Він став майором.
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