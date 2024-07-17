3 ОШБР показала ураження російського міномета "Тюльпан"

Міномет "Тюльпан" у прицілі українських воїнів. Фото: скриншот

Російські загарбники не припиняють наступальних дій у Харківській області, намагаючись обійти українських захисників із флангів. Третя штурмова бригада разом з іншими підрозділами мужньо стримує ворожий натиск, завдаючи окупантам важких втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, відео вдалого ураження міномета "Тюльпан" було оприлюднене на сторінці бригади у Telegram.

Читайте також:

Знищення ворожого міномета "Тюльпан"

"2С4 "Тюльпан" 240-го калібру бійці Третьої штурмової атакували з FPV у зоні відповідальності наших суміжників", — говориться у повідомленні.

В бригаді розповіли, що атака ворога захлинулася на ділянці відповідальності бригади. Окупанти намагаються прориватися з флангів.

"Бійці вилетіли на підтримку і завдали удару по надпотужній цілі — міномету, який був призначений для знищення найбільш укріплених фортифікацій і цілих будівель", — зазначили на сторінці бригади.

Також повідомляється, що вдале знищення ворожої цілі провели бійці розрахунку Paskuda group з Протитанкового батальйону 3-і ОШБр.

Раніше ми повідомляли, що військовий Третьої окремої штурмової бригади Владислав Дацький із позивним "Дацик" пояснив, чому чоловікам не варто чекати примусового відпралення у територіальні центри комплектування. Він закликає зробити свідомий вибір.

Також командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук отримав нове військове звання. Він став майором.