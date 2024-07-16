Доба штурму на Харківщині — воїни ЗСУ показали свою роботу

Українські військові під час штурму. Фото: скриншот відео 3-ї ОШБр

Українські воїни продовжують вміло відбивати атаки ворога на Харківщині навіть у пекельну спеку, а також брати росіян у полон. Бійці Третьої штурмової зафільмували добу штурму в регіоні за допомогою GoPro.

Відповідне відео захисники опублікували в Telegram у вівторок, 16 липня.

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На відео можемо спостерігати, як на світанку бійці Третьої штурмової зайшли у посадку, де зарилися окупанти та вступили у ближній бій під обстрілом ворожих термобаричних боєприпасів.

Штурмовики надавали допомогу своїм побратимам і продовжували зачистку до знищення росіян та захоплення трьох із них у полон, кажуть військові.

"Штурм до самого заходу сонця — у відео з камер одразу декількох бійців 3-ї роти 2-го мехбату", — пишуть захисники.

За їхніми словами, сьогодні на Харківщині ворог проводить атакувальні дії у пошуках вразливих ділянок в обороні наших підрозділів.

Також ми розповідали, як бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Водночас бійці 3 ОШБр на Харківщині знищили дронами дві російські самохідні артустановки "Гвоздика".

А також в мережу потрапило епічне відео, як херсонські рибалки майже збили ворожий безпілотник за допомогою рибини.