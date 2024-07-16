Сутки штурма в Харьковской области — воины ВСУ показали свою работу

Украинские военные во время штурма. Фото: скриншот видео 3-й ОШБр

Украинские воины продолжают умело отражать атаки врага в Харьковской области даже в адскую жару, а также брать россиян в плен. Бойцы Третьей штурмовой сняли сутки штурма в регионе с помощью GoPro.

Ответное видео защитники опубликовали в Telegram во вторник, 16 июля.

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На видео можем наблюдать, как на рассвете бойцы Третьей штурмовой зашли в посадку, где зарылись оккупанты и вступили в ближний бой под обстрелом вражеских термобарических боеприпасов.

Штурмовики оказывали помощь своим собратьям и продолжали зачистку до уничтожения россиян и захвата трех из них в плен, говорят военные.

"Штурм до заката — в видео с камер сразу нескольких бойцов 3-й роты 2-го мехбата", — пишут защитники.

По их словам, сегодня в Харьковской области враг проводит атакующие действия в поисках уязвимых участков в обороне наших подразделений.

Также мы рассказывали, как бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек" .

В то же время бойцы 3 ОШБр в Харьковской области уничтожили дронами две российские самоходные артустановки "Гвоздика".

А также в сеть попало эпическое видео, как херсонские рыбаки почти сбили вражеский беспилотник с помощью рыбы.