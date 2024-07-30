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Третья штурмовая показала эффективную работу FPV-дронов по пехоте россиян — видео

30 июля 2024 17:34
Дмитрий Галушка - Редактор
Война в Украине — 3 ОШБр показала работу FPV-дронов по врагу
Российский оккупант в окопе прячется от дрона. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Третья штурмовая бригада показала работу FPV-дронов по окопам российских захватчиков. Вражеские бойцы пытались отстреливаться или бежать, но были ликвидированы.

Видео эффективной работы дронов по позициям врага обнародовали на Telegram-странице 3-й ОШБр во вторник, 30 июля.

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"Вражеской пехоте не удалось попасть в поле зрения бойцов Третьей штурмовой бригады", — говорится в сообщении.

После обнаружения вражеских позиций по ним были нанесены удары с использованием FPV-дронов.

Оккупанты пытались спастись или отстреливаться из стрелкового оружия, но были ликвидированы искусными действиями украинских операторов дронов.

Mavic батальона беспилотных систем зафиксировал, как ударные расчеты бригады уничтожают вражескую живую силу.

"И днем, и ночью продолжаем жечь и уничтожать россиян", — рассказали бойцы бригады.

Напомним, в Запорожской области пограничники-аэроразведчики обнаружили две вражеские позиции и замаскированный грузовик оккупантов. Меткими ударами дронов цели были уничтожены.

Ранее мы писали, что в ночь на 28 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области России.

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