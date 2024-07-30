Війна в Україні — 3 ОШБр показала роботу FPV-дронів по ворогу

Російський окупант в окопі ховається від дрона. Фото: скриншот

Третя штурмова бригада показала роботу FPV-дронів по окопах російських загарбників. Ворожі бійці намагалися відстрілюватися або ж тікати, але були ліквідовані.

Відео ефективної роботи дронів по позиціях ворога оприлюднили на Telegram-сторінці 3-ї ОШБр у вівторок, 30 липня.

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"Ворожій піхоті не пощастило потрапити в поле зору бійців Третьої штурмової бригади", — говориться у повідомленні.

Після виявлення ворожих позицій, по них було завдано ударів з використанням FPV-дронів.

Окупанти намагалися врятуватися або відстрілюватися зі стрілецької зброї, але були ліквідовані вправними діями українських операторів дронів.

Mavic батальйону безпілотних систем зафіксував, як ударні розрахунки бригади знищують ворожу живу силу.

"І вдень, і вночі продовжуємо палити й нищити росіян", — розповіли бійці бригади.

Нагадаємо, у Запорізькій області прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку окупантів. Влучними ударами дронів цілі було знищено.

Раніше ми писали, що у ніч проти 28 липня безпілотники атакували нафтобазу у Курській області Росії.