Три победы — Зеленский рассказал, что нужно Украине от партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Президент Владимир Зеленский назвал победы, которые нужны Украине для войны против российских оккупантов. Всего их есть три.

Об этом Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

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Три победы Украины

По словам главы государства, первой победой станет решение Конгресса США о предоставлении помощи Украине.

"Первая — с Конгрессом это вызов это не просто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все что от нее зависит, чтобы помощь была", — говорит Зеленский.

Второй победой он назвал поддержку Европейского союза. Речь идет о том, чтобы Украина получила пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.

"Не все в ЕС сегодня готовы поддержать этот пакет. Наша обязанность сделать все, чтобы они поддержали этот пакет", — отметил Зеленский.

Последняя победа — это открытие диалога по поводу будущего членства Украины в ЕС.

"Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны и в ближайшее время мы должны добиться результата", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с действующим президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Сегодня глава Латвийской Республики прибыл в Киев.

Также мы писали, что Владимир Зеленский поручил презентовать комплексный план проведения мобилизации в Украине. Его должны представить на следующей неделе.

Добавим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе.