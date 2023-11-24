Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Три победы — Зеленский рассказал, что нужно Украине от партнеров arrow

Три победы — Зеленский рассказал, что нужно Украине от партнеров

24 ноября 2023 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Три победы — Зеленский рассказал, что нужно Украине от партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский назвал победы, которые нужны Украине для войны против российских оккупантов. Всего их есть три.

Об этом Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Читайте также:

Три победы Украины

По словам главы государства, первой победой станет решение Конгресса США о предоставлении помощи Украине.

"Первая — с Конгрессом это вызов это не просто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все что от нее зависит, чтобы помощь была", — говорит Зеленский.

Второй победой он назвал поддержку Европейского союза. Речь идет о том, чтобы Украина получила пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.

"Не все в ЕС сегодня готовы поддержать этот пакет. Наша обязанность сделать все, чтобы они поддержали этот пакет", — отметил Зеленский.

Последняя победа — это открытие диалога по поводу будущего членства Украины в ЕС.

"Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны и в ближайшее время мы должны добиться результата", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с действующим президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Сегодня глава Латвийской Республики прибыл в Киев.

Также мы писали, что Владимир Зеленский поручил презентовать комплексный план проведения мобилизации в Украине. Его должны представить на следующей неделе.

Добавим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Актуальное по теме