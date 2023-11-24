Три победы — Зеленский рассказал, что нужно Украине от партнеров
Президент Владимир Зеленский назвал победы, которые нужны Украине для войны против российских оккупантов. Всего их есть три.
Об этом Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Три победы Украины
По словам главы государства, первой победой станет решение Конгресса США о предоставлении помощи Украине.
"Первая — с Конгрессом это вызов это не просто, не все от нас зависит. Но Украина должна делать все что от нее зависит, чтобы помощь была", — говорит Зеленский.
Второй победой он назвал поддержку Европейского союза. Речь идет о том, чтобы Украина получила пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.
"Не все в ЕС сегодня готовы поддержать этот пакет. Наша обязанность сделать все, чтобы они поддержали этот пакет", — отметил Зеленский.
Последняя победа — это открытие диалога по поводу будущего членства Украины в ЕС.
"Это мотивационный шаг для нас, для тех, кто работает, кто учится, и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, кто отдает свою жизнь на поле боя. Я считаю, что сегодня эти три вещи важны и в ближайшее время мы должны добиться результата", — добавил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с действующим президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Сегодня глава Латвийской Республики прибыл в Киев.
Также мы писали, что Владимир Зеленский поручил презентовать комплексный план проведения мобилизации в Украине. Его должны представить на следующей неделе.
Добавим, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Лидеры обсудили усилия по сохранению единства в Европе.
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