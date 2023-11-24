Три перемоги — Зеленський розповів, що потрібно Україні від партнерів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський назвав перемоги, які потрібні Україні для війни проти російських окупантів. Загалом їх є три.

Про це Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

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За словами глави держави, першою перемогою буде рішення Конгресу США про надання допомоги Україні.

"Перша — з Конгресом це виклик це не просто, не все від нас залежить. Але Україна повинна робити все що від неї залежить, щоб допомога була", — каже Зеленський.

Другою перемогою він назвав підтримку Європейського Союзу. Йдеться про те, щоб Україна отримала пакет допомоги розміром на 50 мільярдів євро.

"Не всі в ЄС сьогодні готові підтримати цей пакет. Наш обов'язок зробити все, щоб вони підтримали цей пакет", — зауважив Зеленський.

Остання перемога — це відкриття діалогу щодо майбутнього членства України в ЄС.

"Це мотиваційний крок для нас, для тих хто працює, хто навчається, і для тих хто повинен щоденно мотивуватись різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Я вважаю, що сьогодні ці три речі важливі та найближчим часом ми повинні досягти результату", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із чинним президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом. Сьогодні голова Латвійської Республіки прибув до Києва.

Також ми писали, що Володимир Зеленський доручив презентувати комплексний план щодо проведення мобілізації в Україні. Його мають представити вже наступного тижня.

Додамо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Лідери обговорили зусилля зі збереження єдності у Європі.