Воздушная тревога поздно вечером 11 сентября — какая опасность

Тревога

Воздушная тревога сейчас, поздно вечером в среду, 11 сентября, была объявлена в 11 областях Украины, в частности в Киевской области, а также в столице. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об активности тактической авиации, ракетной угрозе и атаке ударных БпЛА.

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