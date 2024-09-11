Повітряна тривога пізно ввечері 11 вересня — яка небезпека

Ракета та БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Повітряну тривогу зараз, пізно ввечері в середу, 11 вересня, оголосили в 11 областях України, зокрема в Київській області, а також у столиці. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про активність тактичної авіації, ракетну загрозу та атаку ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 23:11 11 вересня

Що відомо про повітряну тривогу пізно ввечері 11 вересня

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

У Київській області повітряна тривога триває з 22:55, а в Києві — з 23:02. О 22:55 військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій. О 22:59 у Чернігівській області зафіксували ракету, яка тримала курс на Ніжин, а о 23:04 додалася ще й ракетна небезпека з південного напрямку.

Станом на 23:10 групи "Шахедів" рухалися: