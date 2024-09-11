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Тривога в Києві, Київській області та низці інших регіонів — яка небезпека

11 вересня 2024 23:11
Чекарьова Марія - редактор
Повітряна тривога пізно ввечері 11 вересня — яка небезпека
Ракета та БпЛА в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Чекарьова Марія - редактор

Повітряну тривогу зараз, пізно ввечері в середу, 11 вересня, оголосили в 11 областях України, зокрема в Київській області, а також у столиці. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про активність тактичної авіації, ракетну загрозу та атаку ударних БпЛА.

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Карта повітряних тривог станом на 23:11 11 вересня

Що відомо про повітряну тривогу пізно ввечері 11 вересня

Повітряна тривога пізно ввечері 11 вересня
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

У Київській області повітряна тривога триває з 22:55, а в Києві — з 23:02. О 22:55 військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових територій. О 22:59 у Чернігівській області зафіксували ракету, яка тримала курс на Ніжин, а о 23:04 додалася ще й ракетна небезпека з південного напрямку.

Станом на 23:10 групи "Шахедів" рухалися:

  • у Дніпропетровській області курсом на Дніпро;
  • у Полтавській області курсом на північний схід;
  • у Чернігівській області вздовж державного кордону курсом на захід;
  • у Миколаївській області курсом на північний захід.

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