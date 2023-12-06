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Цифра выросла — сколько женщин служат в ВСУ и на каких должностях

6 декабря 2023 06:22
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
День ВСУ – сколько женщин служат в армии
Женщины в Вооруженных силах Украины. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Количество женщин в Вооруженных силах Украины росло с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на октябрь 2023 года они составляли 7,3% от численности ВСУ.

Сколько женщин сейчас в армии, Новини.LIVE узнало в ответ на запрос от пресс-службы ВСУ.

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Количество женщин в ВСУ

"Сообщаем, что по состоянию на октябрь 2023 года, согласно данным Кадрового центра ВСУ, количество женщин в ВСУ возросло до 62 062 человек. Из них женщин-военнослужащих — 43 479 человек (7,3% численности ВСУ), гражданских работниц ВСУ — 18 583" , — сообщили в ведомстве.

Кроме того, известно, какие должности занимают женщины. Среди военнослужащих:

  • 7709 офицеров,
  • 11732 сержантского состава,
  • 22704 солдат,
  • 1334 курсантов.

Также в ВСУ сообщили, что на руководящих должностях находятся 5160 женщин.

Добавим, что ранее в Минобороны заявляли, что почти за два года полномасштабной войны количество военных женщин в Украине выросло на 40%.

О том, как служат женщины в армии, живут с мышами, а иногда с телами врага, Новини.LIVE ранее рассказала в интервью офицер 241 ОБР ТРО ВСУ, военная Ольга Бигарь, позывной "Ведьма".

Напомним, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил Украины. Пока украинские защитники продолжают деоккупировать захваченные оккупантами территории. В частности, 3-я отдельная штурмовая бригада закрепляется под Бахмутом.

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