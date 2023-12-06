День ЗСУ - скільки жінок служать в армії

Жінки в Збройних силах України. Фото: з відкритих джерел

Кількість жінок у Збройних силах України зростала з початку повномасштабного вторгнення. Станом на жовтень 2023 року вони становили 7,3% від чисельності ЗСУ.

Скільки наразі жінок у війську, Новини.LIVE дізналося у відповідь на запит від пресслужби ЗСУ.

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Кількість жінок в ЗСУ

"Повідомляємо, що станом на жовтень 2023 року, згідно з даними Кадрового центру ЗСУ, кількість жінок у ЗСУ зросла до 62 062 осіб. З них військовослужбовиць — 43 479 осіб (7,3% чисельності ЗСУ), цивільних працівниць ЗСУ — 18 583", — повідомили у відомстві.

Окрім того, відомо, які посади обіймають жінки. Серед військовослужбовиць:

7709 офіцерів,

11732 сержантського складу,

22704 солдатів,

1334 курсантів.

Також в ЗСУ повідомили, що на керівних посадах перебувають 5160 жінок.

Додамо, що раніше в Міноборони заявляли, що майже за два роки повномасштабної війни кількість військових жінок в Україні зросла на 40%.

Про те, як служать жінки в армії, живуть з мишами, а інколи з тілами ворога, Новини.LIVE раніше розповіла в інтерв'ю офіцерка 241 ОБР ТРО ЗСУ, військова Ольга Бігарь, позивний "Відьма".

Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Наразі українські захисники продовжують деокуповувати захоплені окупантами території. Зокрема, 3-тя окрема штурмова бригада закріплюється під Бахмутом.