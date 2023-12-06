День ЗСУ - скільки жінок служать в армії

Цифра зросла — скільки жінок служать в ЗСУ і на яких посадах
Кількість жінок у Збройних силах України зростала з початку повномасштабного вторгнення. Станом на жовтень 2023 року вони становили 7,3% від чисельності ЗСУ.
Скільки наразі жінок у війську, Новини.LIVE дізналося у відповідь на запит від пресслужби ЗСУ.
Кількість жінок в ЗСУ
"Повідомляємо, що станом на жовтень 2023 року, згідно з даними Кадрового центру ЗСУ, кількість жінок у ЗСУ зросла до 62 062 осіб. З них військовослужбовиць — 43 479 осіб (7,3% чисельності ЗСУ), цивільних працівниць ЗСУ — 18 583", — повідомили у відомстві.
Окрім того, відомо, які посади обіймають жінки. Серед військовослужбовиць:
- 7709 офіцерів,
- 11732 сержантського складу,
- 22704 солдатів,
- 1334 курсантів.
Також в ЗСУ повідомили, що на керівних посадах перебувають 5160 жінок.
Додамо, що раніше в Міноборони заявляли, що майже за два роки повномасштабної війни кількість військових жінок в Україні зросла на 40%.
Про те, як служать жінки в армії, живуть з мишами, а інколи з тілами ворога, Новини.LIVE раніше розповіла в інтерв'ю офіцерка 241 ОБР ТРО ЗСУ, військова Ольга Бігарь, позивний "Відьма".
Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Наразі українські захисники продовжують деокуповувати захоплені окупантами території. Зокрема, 3-тя окрема штурмова бригада закріплюється під Бахмутом.
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