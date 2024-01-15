Этой ночью жители российского Курска слышали громкие взрывы
В русском городе Курск этой ночью было громко . Местные власти уверяют, что взрывы связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина".
В русском Курске было громко
Местные власти пытаются заверить жителей, что взрывы были связаны с работой сил противовоздушной обороны. Там также добавили, что над регионом якобы были сбиты три ракеты типа "Точка-У".
Точные причины взрывов, а также их последствия остаются невыясненными.
Ранее сообщалось, что в российском Белгороде сообщали о взрыве. В городе работала сирена воздушной тревоги.
Напомним, что главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".
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