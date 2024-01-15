Этой ночью жители российского Курска слышали громкие взрывы

Взрывы в Курске. Фото иллюстративное: росСМИ

В русском городе Курск этой ночью было громко . Местные власти уверяют, что взрывы связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

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Местные власти пытаются заверить жителей, что взрывы были связаны с работой сил противовоздушной обороны. Там также добавили, что над регионом якобы были сбиты три ракеты типа "Точка-У".

Точные причины взрывов, а также их последствия остаются невыясненными.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде сообщали о взрыве. В городе работала сирена воздушной тревоги.

Напомним, что главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".