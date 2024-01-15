Цієї ночі мешканці російського Курська чули гучні вибухи
У російському місті Курськ цієї ночі було гучно. Місцева влада запевняє, що вибухи пов'язані з роботою підрозділів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Telegram-канал "Ми Україна".
У російському Курську було гучно
Місцева влада намагається запевнити мешканців, що вибухи були пов’язані з роботою сил протиповітряної оборони. Там також додали, над регіоном нібито було збито три ракети типу "Точка-У".
Наразі точні причини вибухів, а також їхні наслідки лишаються нез'ясованими.
Раніше ми повідомляли, що у російському Бєлгороді повідомляли про вибух. У місті працювала сирена повітряної тривоги.
Нагадуємо, що головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".
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