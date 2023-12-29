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В 2023 году с военной службы сбежали более 5000 российских солдат

29 декабря 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В 2023 году с военной службы сбежали более 5000 российских солдат
Российские солдаты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В 2023 году российские военные суды рассмотрели 5024 случая самовольного ухода из воинских частей. При этом, лишь 5006 дел связанные с бегством с военной службы после объявления мобилизации в сентябре 2022 года.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сообщении говорится, что в 2023 году в суды поступило 5024 дела о самовольном уходе со службы. Для примера, в 2022 году было 1001 дело, а в 2021 году — 615.

Также сообщается, что за бегство с военной службы в период мобилизации закон предусматривает наказание до пяти лет тюремного заключения.

Оккупанты не выполняют приказы командиров и дезертируют

Также было рассмотрено 421 дело по обвинению в невыполнении приказов. Кроме того, в 2023 году было зарегистрировано 148 случаев дезертирства, что в шесть раз больше по сравнению с предыдущим годом. За дезертирство во время мобилизации предусмотрено от пяти до 15 лет лишения свободы.

СМИ также сообщают, что к концу года военные суды стали выносить около 500 приговоров в месяц за самовольное покидание части.

Напомним, что в Украине начали расследование из-за расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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