У 2023 році з військової служби втекли понад 5000 російських солдатів
У 2023 році російські військові суди розглянули 5024 випадки самовільного відходу з військових частин. При цьому лише 5006 справ пов'язані з втечею з військової служби після оголошення мобілізації у вересні 2022 року.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Втеча російських військових зі служби
У повідомленні йдеться, що у 2023 році до судів надійшло 5024 справи про самовільний відхід зі служби. Наприклад, у 2022 році було 1001 справ, а у 2021 році — 615.
Також повідомляється, що за втечу з військової служби у період мобілізації закон передбачає покарання до п'яти років ув'язнення.
Окупанти не виконують накази командирів та дезертують
Також було розглянуто 421 справу за звинуваченням у невиконанні наказів. Крім того, у 2023 році було зареєстровано 148 випадків дезертирства, що у шість разів більше у порівнянні з попереднім роком. За дезертирство під час мобілізації передбачено від 5 до 15 років позбавлення волі.
ЗМІ також повідомляють, що до кінця року військові суди почали виносити близько 500 вироків на місяць за самовільне залишення частини.
Нагадаємо, що в Україні розпочали розслідування через розстріл ворогом українських військовополонених під Запоріжжям. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.
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