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У 2023 році з військової служби втекли понад 5000 російських солдатів

29 грудня 2023 19:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У 2023 році з військової служби втекли понад 5000 російських солдатів
Російські солдати. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У 2023 році російські військові суди розглянули 5024 випадки самовільного відходу з військових частин. При цьому лише 5006 справ пов'язані з втечею з військової служби після оголошення мобілізації у вересні 2022 року.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що у 2023 році до судів надійшло 5024 справи про самовільний відхід зі служби. Наприклад, у 2022 році було 1001 справ, а у 2021 році — 615.

Також повідомляється, що за втечу з військової служби у період мобілізації закон передбачає покарання до п'яти років ув'язнення.

Окупанти не виконують накази командирів та дезертують

Також було розглянуто 421 справу за звинуваченням у невиконанні наказів. Крім того, у 2023 році було зареєстровано 148 випадків дезертирства, що у шість разів більше у порівнянні з попереднім роком. За дезертирство під час мобілізації передбачено від 5 до 15 років позбавлення волі.

ЗМІ також повідомляють, що до кінця року військові суди почали виносити близько 500 вироків на місяць за самовільне залишення частини.

Нагадаємо, що в Україні розпочали розслідування через розстріл ворогом українських військовополонених під Запоріжжям. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

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