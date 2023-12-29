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В Мариуполе оккупанты установили "сухой" закон — партизаны назвали причину

29 декабря 2023 13:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Мариуполе оккупанты установили "сухой" закон — партизаны назвали причину
Российский солдат на улице Мариуполя. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Мариуполе оккупанты пытаются запретить продажу алкоголя. Причиной этого являются частые случаи отравления русских солдат участниками сопротивления.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Оккупантов травят алкоголем

"В Мариуполе зафиксированы новые факты отравления российских оккупантов алкоголем. От смертельных случаев до легкой диареи. В связи с чем оккупанты в очередной раз (смешно) запретили продавать алкоголь военным (вдвое смешно)", — сообщил Андрющенко.

Мариупольские партизаны поставили небольшую партию отравленного алкоголя в сети заведений, специализирующихся на продаже алкоголя именно оккупантам.

"Поставка получилась удачная", — резюмировали партизаны.

Ранее мы сообщили, что в Мариуполе заметили передвижение российской техники. В частности, танков современных модификаций, через город ехавших в Бердянском направлении.

Напомним, что российские войска начали демонтаж главной пытки в оккупированном Мариуполе. Да, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.

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