В Мариуполе оккупанты установили "сухой" закон — партизаны назвали причину
В Мариуполе оккупанты пытаются запретить продажу алкоголя. Причиной этого являются частые случаи отравления русских солдат участниками сопротивления.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Оккупантов травят алкоголем
"В Мариуполе зафиксированы новые факты отравления российских оккупантов алкоголем. От смертельных случаев до легкой диареи. В связи с чем оккупанты в очередной раз (смешно) запретили продавать алкоголь военным (вдвое смешно)", — сообщил Андрющенко.
Мариупольские партизаны поставили небольшую партию отравленного алкоголя в сети заведений, специализирующихся на продаже алкоголя именно оккупантам.
"Поставка получилась удачная", — резюмировали партизаны.
Ранее мы сообщили, что в Мариуполе заметили передвижение российской техники. В частности, танков современных модификаций, через город ехавших в Бердянском направлении.
Напомним, что российские войска начали демонтаж главной пытки в оккупированном Мариуполе. Да, здание, расположенное на проспекте Металлургов, где происходили зверства против граждан Украины, сейчас сносится.
Читайте Новини.LIVE!