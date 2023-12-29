В Маріуполі окупанти встановили "сухий" закон — партизани назвали причину
В Маріуполі окупанти намагаються заборонити продаж алкоголю. Причиною цього є часті випадки отруєння російських солдатів учасниками руху опору.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Окупантів травлять алкоголем
"В Маріуполі зафісовано нові факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до легкої діареї. В зв'язку з чим окупанти вкотре (смішно) заборонили продавати алкоголь військовим (вдвічі смішно)", — повідомив Андрющенко.
Маріупольські партизани поставили невелику партію отруєнного алкоголю в мережі закладів, які спеціалізуються на продажі алкоголю саме окупантам.
"Поставка вийшла вдала", — резюмували партизани.
Раніше ми повідомлення, що у Маріуполі помітили пересування російської техніки. Зокрема, танків сучасних модифікацій, які через місто їхали в Бердянському напрямку.
Нагадаємо, що російські війська почали демонтаж головної катувальні в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.
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