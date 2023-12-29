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В Маріуполі окупанти встановили "сухий" закон — партизани назвали причину

29 грудня 2023 13:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Маріуполі окупанти встановили "сухий" закон — партизани назвали причину
Російський солдат на вулиці Маріуполя. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Маріуполі окупанти намагаються заборонити продаж алкоголю. Причиною цього є часті випадки отруєння російських солдатів учасниками руху опору.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Заборона на продаж алкоголю окупантам. Фото: скриншот

Окупантів травлять алкоголем

"В Маріуполі зафісовано нові факти отруєння російських окупантів алкоголем. Від смертельних випадків до легкої діареї. В зв'язку з чим окупанти вкотре (смішно) заборонили продавати алкоголь військовим (вдвічі смішно)", — повідомив Андрющенко.

Маріупольські партизани поставили невелику партію отруєнного алкоголю в мережі закладів, які спеціалізуються на продажі алкоголю саме окупантам.

"Поставка вийшла вдала", — резюмували партизани. 

Раніше ми повідомлення, що у Маріуполі помітили пересування російської техніки. Зокрема, танків сучасних модифікацій, які через місто їхали в Бердянському напрямку. 

Нагадаємо, що російські війська почали демонтаж головної катувальні в окупованому Маріуполі. Так, будівля, розташована на проспекті Металургів, де відбувалися звірства проти громадян України, зараз зноситься.

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