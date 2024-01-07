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В Баварии призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus

7 января 2024 20:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Баварии призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Фото: SCANPIX/IMAGO/Panama Pictures
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна поставить Украине крылатые ракеты Taurus. По его мнению, это позволит украинцам отбиться от российских массированных атак.

Об этом пишет T-online.

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"Германия и ЕС столкнутся с настоящей проблемой безопасности, если Россия выиграет войну в Украине. Единственный выход — поставки ракет Taurus", — подчеркнул Зедер.

Кроме того, премьер-министр Баварии подчеркнул, что поставки ракет Taurus — это "единственный серьезный шанс для Украины обрести новое мужество и не дать россиянам победить".

Taurus — одна из самых современных ракет, стоящих на вооружении военно-воздушных сил Германии. Это оружие способно находить цель с больших высот и расстояний, а также уничтожать, например бункерные сооружения.

Напомним, что глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать дальнобойные ракеты Taurus для Украины. Это заявление прозвучало после российской массированной атаки.

Также мы писали, что 4 января Германия обновила список оказанной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.

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