В Баварии призвали правительство Германии предоставить Украине ракеты Taurus

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Фото: SCANPIX/IMAGO/Panama Pictures

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна поставить Украине крылатые ракеты Taurus. По его мнению, это позволит украинцам отбиться от российских массированных атак.

Об этом пишет T-online.

Читайте также:

Премьер Баварии призвал предоставить Украине Taurus

"Германия и ЕС столкнутся с настоящей проблемой безопасности, если Россия выиграет войну в Украине. Единственный выход — поставки ракет Taurus", — подчеркнул Зедер.

Кроме того, премьер-министр Баварии подчеркнул, что поставки ракет Taurus — это "единственный серьезный шанс для Украины обрести новое мужество и не дать россиянам победить".

Taurus — одна из самых современных ракет, стоящих на вооружении военно-воздушных сил Германии. Это оружие способно находить цель с больших высот и расстояний, а также уничтожать, например бункерные сооружения.

Напомним, что глава комитета немецкого Бундестага по вопросам обороны Мари Агнесс Штрак-Циммерманн призвала передать дальнобойные ракеты Taurus для Украины. Это заявление прозвучало после российской массированной атаки.

Также мы писали, что 4 января Германия обновила список оказанной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.