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В Німеччині над військовими полігонами, де тренують українців, зафіксували дрони

7 січня 2024 13:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Німеччині над військовими полігонами, де тренують українців, зафіксували дрони
Військові навчання. Ілюстративне фото: Міністерство оборони Австралії
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Понад рік у Німеччині виявляють рух невідомих безпілотників над полігонами та казармами Бундесверу, де проходять навчання українські військовослужбовці. За інформацією німецького міністерства оборони, військові не збивали жодних БпЛА, які там пролітали. 

Про це пише видання Bild.

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Де саме помічають БпЛА

Депутат бундестагу від Вільної демократичної партії і член оборонного комітету Маркус Фабер заявив, що дрони часто помічають над військовим полігоном Кліц. Там Бундесвер тренує українських воїнів на танках Leopard 1. 

"На інших базах іноді в повітряний простір піднімаються одночасно кілька безпілотників", — зазначив він.

Хто запускає ці дрони

Депутат додав, що інколи фіксуються прольоти декількох безпілотників. За його словами, за цим "чітко" стоїть Росія.

Своєю чергою Бундесвер також підозрює, що за цим стоїть РФ, проте не може цього довести. 

За словами статс-секретаря міністерства оборони Німеччини Нільса Хільмера, спершу потрібно обговорити це з МВС. Також необхідно з'ясувати, які захисні прилади від безпілотників є ефективними та наскільки швидко їх можна купити. 

"Існує величезне відставання, коли справа доходить до безпілотників. Зрозуміло одне: нашій армії потрібні сучасні глушилки. Нам потрібні результати роботи робочої групи протягом наступних кількох місяців", — зауважив Маркус Фабер.

Нагадаємо, раніше Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову зенітну систему Skynex.

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