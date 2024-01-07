В Германии над военными полигонами, где тренируют украинцев, зафиксировали дроны

Военные учения. Иллюстративное фото: Министерство обороны Австралии

Больше года в Германии обнаруживают движение неизвестных беспилотников над полигонами и казармами Бундесвера, где проходят обучение украинские военнослужащие. По информации немецкого министерства обороны, военные не сбивали никаких пролетавших там БпЛА.

Об этом пишет издание Bild.

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Где именно замечают БпЛА

Депутат бундестага от Свободной демократической партии и член оборонного комитета Маркус Фабер заявил, что дроны часто замечают над военным полигоном Клиц. Там Бундесвер тренирует украинских воинов на танках Leopard 1.

"На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников", — отметил он.

Кто запускает эти дроны

Депутат добавил, что иногда фиксируются пролеты нескольких беспилотников. По его словам, за этим "четко" стоит Россия.

В свою очередь Бундесвер также подозревает, что за этим стоит РФ, однако не может этого доказать.

По словам статс-секретаря министерства обороны Германии Нильса Хильмера, сначала нужно обсудить это с МВД. Также необходимо выяснить, какие защитные приборы от беспилотников эффективны и насколько быстро их можно купить.

"Существует огромное отставание, когда дело доходит до беспилотников. Понятно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение нескольких месяцев", — отметил Маркус Фабер.

Напомним, ранее Германия обновила список оказанной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.