В Германии над военными полигонами, где тренируют украинцев, зафиксировали дроны
Больше года в Германии обнаруживают движение неизвестных беспилотников над полигонами и казармами Бундесвера, где проходят обучение украинские военнослужащие. По информации немецкого министерства обороны, военные не сбивали никаких пролетавших там БпЛА.
Об этом пишет издание Bild.
Где именно замечают БпЛА
Депутат бундестага от Свободной демократической партии и член оборонного комитета Маркус Фабер заявил, что дроны часто замечают над военным полигоном Клиц. Там Бундесвер тренирует украинских воинов на танках Leopard 1.
"На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников", — отметил он.
Кто запускает эти дроны
Депутат добавил, что иногда фиксируются пролеты нескольких беспилотников. По его словам, за этим "четко" стоит Россия.
В свою очередь Бундесвер также подозревает, что за этим стоит РФ, однако не может этого доказать.
По словам статс-секретаря министерства обороны Германии Нильса Хильмера, сначала нужно обсудить это с МВД. Также необходимо выяснить, какие защитные приборы от беспилотников эффективны и насколько быстро их можно купить.
"Существует огромное отставание, когда дело доходит до беспилотников. Понятно одно: нашей армии нужны современные глушилки. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение нескольких месяцев", — отметил Маркус Фабер.
Напомним, ранее Германия обновила список оказанной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.
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