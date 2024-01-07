Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Баварії закликали уряд Німеччини надати Україні ракети Taurus arrow

У Баварії закликали уряд Німеччини надати Україні ракети Taurus

7 січня 2024 20:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Баварії закликали уряд Німеччини надати Україні ракети Taurus
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер. Фото: SCANPIX/IMAGO/Panama Pictures
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина повинна поставити Україні крилаті ракети Taurus. На його думку, це дасть українцям можливість відбитися від російських масованих атак.

Про це пише T-online.

Читайте також:

Прем'єр Баварії закликав надати Україні Taurus

"Німеччина і ЄС зіткнуться зі справжньою проблемою безпеки, якщо Росія виграє війну в Україні. Єдиний вихід — постачання ракет Taurus", — наголосив Зедер.

Крім того, прем'єр-міністр Баварії наголосив, що постачання ракет Taurus  — це "єдиний серйозний шанс для України знайти нову мужність і не дати росіянам перемогти".

Taurus — одна з найсучасніших ракет, що стоять на озброєнні військово-повітряних сил Німеччини. Ця зброя здатна знаходити ціль з великих висот і відстаней, а також знищувати, наприклад, бункерні споруди.

Нагадаємо, що голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн закликала передати далекобійні ракети Taurus для України. Ця заява прозвучала після російської масованої атаки.

Також ми писали, що 4 січня Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову зенітну систему Skynex.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі