У Баварії закликали уряд Німеччини надати Україні ракети Taurus
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина повинна поставити Україні крилаті ракети Taurus. На його думку, це дасть українцям можливість відбитися від російських масованих атак.
Про це пише T-online.
Прем'єр Баварії закликав надати Україні Taurus
"Німеччина і ЄС зіткнуться зі справжньою проблемою безпеки, якщо Росія виграє війну в Україні. Єдиний вихід — постачання ракет Taurus", — наголосив Зедер.
Крім того, прем'єр-міністр Баварії наголосив, що постачання ракет Taurus — це "єдиний серйозний шанс для України знайти нову мужність і не дати росіянам перемогти".
Taurus — одна з найсучасніших ракет, що стоять на озброєнні військово-повітряних сил Німеччини. Ця зброя здатна знаходити ціль з великих висот і відстаней, а також знищувати, наприклад, бункерні споруди.
Нагадаємо, що голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн закликала передати далекобійні ракети Taurus для України. Ця заява прозвучала після російської масованої атаки.
Також ми писали, що 4 січня Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову зенітну систему Skynex.
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