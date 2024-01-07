У Баварії закликали уряд Німеччини надати Україні ракети Taurus

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер. Фото: SCANPIX/IMAGO/Panama Pictures

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина повинна поставити Україні крилаті ракети Taurus. На його думку, це дасть українцям можливість відбитися від російських масованих атак.

Про це пише T-online.

Читайте також:

Прем'єр Баварії закликав надати Україні Taurus

"Німеччина і ЄС зіткнуться зі справжньою проблемою безпеки, якщо Росія виграє війну в Україні. Єдиний вихід — постачання ракет Taurus", — наголосив Зедер.

Крім того, прем'єр-міністр Баварії наголосив, що постачання ракет Taurus — це "єдиний серйозний шанс для України знайти нову мужність і не дати росіянам перемогти".

Taurus — одна з найсучасніших ракет, що стоять на озброєнні військово-повітряних сил Німеччини. Ця зброя здатна знаходити ціль з великих висот і відстаней, а також знищувати, наприклад, бункерні споруди.

Нагадаємо, що голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн закликала передати далекобійні ракети Taurus для України. Ця заява прозвучала після російської масованої атаки.

Також ми писали, що 4 січня Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову зенітну систему Skynex.