В Бериславе россияне сбросили взрывчатку на авто с гражданскими: погибла женщина

Автомобиль, на который оккупанты сбросили взрывчатку. Фото: ОВА

Сегодня, 13 октября, в Бериславе российские захватчики сбросили гранату на автомобиль, в котором находились гражданские супруги. В результате погибла женщина (34 года). Ее муж (36 лет) находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Оккупанты сбросили взрывчатку на гражданских

Андрей Ермак прокомментировал обстрел Берислава. Фото: Скриншот

"Сегодня в Бериславе россияне ударили по супругам, которые ехали по делам на собственном автомобиле. Они использовали дрон против гражданских 1987 и 1989 г.р. Женщина погибла, мужчина — в тяжелом состоянии. Есть двое раненых", — говорится в сообщении.

Ермак отметил, что при современных технологических возможностях невозможно было не увидеть через камеру дрона, что в автомобиле ехали гражданские люди.

"Нет сомнений в том, что российские военные видели, что в авто едут гражданские — оптика БпЛА позволяет это сделать. Но целью россиян является геноцид", — отметил Ермак.

Глава Офиса Президента также добавил, что причиной этого бессмысленного акта террора является ненависть россиян ко всему, что связано с Украиной.

"Их ненависть ко всему украинскому, к нашему народу, переросла в террористические методы ведения войны. Они хотели бы жить в нашей Одессе без украинцев, в нашем Харькове, Киеве, Львове, Ужгороде, Луцке, Виннице, Умани — повсюду, убив каждого, кто им мешал. Им нужна наша земля без нас", — отметил Ермак.

Последствия обстрелов Берислава. Фото: Telegram Андрея Ермака

Также он сравнил российские нападения на гражданских с террористическими атаками, которые недавно совершили против граждан Израиля террористы ХАМАС.

"Так же за гражданскими охотятся террористы ХАМАС в Израиле. Они убивают детей, расстреливают целые семьи, бьют ракетами по жилым домам и мирным городам. Они бы тоже хотели жить в Тель-Авиве без израильтян... Их ненависть к нации поддерживается государствами, которые поддерживаются государствами делают ставку на террор. Россия — государство террорист", — подчеркнул Андрей Ермак.

Кто еще пострадал в результате удара

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что в результате обстрела Берислава россиянами являются погибшие и раненые.

"Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии", — сообщил Прокудин.

Кроме того, ранение получила пожилая женщина.

"Также пострадала 79-летняя женщина, которая была госпитализирована в состоянии средней тяжести", — отметили в ОВА.

оккупанты сбросили взрывчатку на гражданских. Фото: Скриншот

Напомним, в Кривом Роге сегодня, 13 октября, около 6:30 утра прогремел взрыв . До этого в регионе объявляли об опасности ракетного удара.