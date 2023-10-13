У Бериславі росіяни скинули вибухівку на авто з цивільними: загинула жінка

Автомобіль, на який окупанти скинули вибухівку. Фото: ОВА

Сьогодні, 13 жовтня, в Бериславі російські загарбники скинули гранату на автомобіль, в якому перебувало цивільне подружжя. Внаслідок цього загинула жінка (34 роки). Її чоловік (36 років) перебуває у важкому стані.

Про це повідомив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Окупанти скинули вибухівку на цивільних

Андрій Єрмак прокоментував обстріл Берислава. Фото: Скриншот

"Сьогодні в Бериславі росіяни вдарили по подружжю, яке їхало у справах на власній автівці. Вони використали дрон проти цивільних 1987 та 1989 р.н. Жінка загинула, чоловік — у важкому стані. Є двоє поранених", — говориться у повідомленні.

Єрмак зазначив, що при сучасних технологічних можливостях неможливо було не побачити через камеру дрона, що в автомобілі їхали цивільні люди.

"Немає сумнівів у тому, що російські військові бачили, що в авто їдуть цивільні - оптика БпЛА дозволяє це зробити. Але метою росіян є геноцид", — зазначив Єрмак.

Голова Офісу Президента також додав, що причиною цього безглуздого акту терору є ненависть росіян до всього, що пов'язане з Україною.

"Їх ненависть до всього українського, до нашого народу, переросла в терористичні методи ведення війни. Вони б хотіли жити в нашій Одесі без українців, у нашому Харкові, Києві, Львові, Ужгороді, Луцьку, Вінниці, Умані — всюди, вбивши кожного, хто б їм заважав. Їм потрібна наша земля без нас", — зазначив Єрмак.

Наслідки обстрілу Берислава. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Також він порівняв російські напади на цивільних з терористичними атаками, які недавно здійснили проти громадян Ізраїлю терористи ХАМАС.

"Так само за цивільними полюють терористи ХАМАС в Ізраїлі. Вони вбивають дітей, розстрілюють цілі родини, б‘ють ракетами по житлових будинках і мирних містах. Вони б теж хотіли жити в Тель-Авіві без ізраїльтян… Їх ненависть до нації підтримується державами, які роблять ставку на терор. Росія — держава терорист", — підкреслив Андрій Єрмак.

Хто ще постраждав внаслідок удару

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазначив, що внаслідок обстрілу Берислава росіянами є загиблі і поранені.

"Окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані", — повідомив Прокудін.

Окрім того, поранення отримала літня жінка.

"Також постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості", — зазначили в ОВА.

Окупанти скинули вибухівку на цивільних. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 13 жовтня, близько 6:30 ранку прогримів вибух. До цього в регіоні оголошували про небезпеку ракетного удару.