Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Белгороде раздаются мощные взрывы — местные жители показали последствия arrow

В Белгороде раздаются мощные взрывы — местные жители показали последствия

20 марта 2024 12:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Белгороде раздаются мощные взрывы — местные жители показали последствия
Стоянка в Белгороде после обстрела. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Утром в российском Белгороде в очередной раз слышались взрывы. Есть разрушения, городские власти сообщили о подростке, который получил ранения.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Взрывы в Белгороде

Местные жители сообщают, что был "прилет" по парковочной зоне в Белгороде. Кроме того, российские паблики сообщают, что якобы было попадание в детсад.

Также власти региона сообщают о раненом подростке, которого пришлось госпитализировать.

Горожане активно публикуют и распространяют видео с места взрывов.

Ранее мы сообщали, что российские добровольческие группировки около недели совершают рейды на территории приграничных областей РФ. В частности, легион "Свобода России" уничтожил приоритетные цели в Белгородской области.

Россияне планируют вывезти около 9 000 детей из Белгородской области. Они уедут в Пензу, Тамбов и в Калугу.

война
взрыв
обстрелы
Белгородская область
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство