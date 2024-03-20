В Белгороде раздаются мощные взрывы — местные жители показали последствия

Стоянка в Белгороде после обстрела. Фото: росСМИ

Утром в российском Белгороде в очередной раз слышались взрывы. Есть разрушения, городские власти сообщили о подростке, который получил ранения.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в Белгороде

Местные жители сообщают, что был "прилет" по парковочной зоне в Белгороде. Кроме того, российские паблики сообщают, что якобы было попадание в детсад.

Также власти региона сообщают о раненом подростке, которого пришлось госпитализировать.

Горожане активно публикуют и распространяют видео с места взрывов.

Ранее мы сообщали, что российские добровольческие группировки около недели совершают рейды на территории приграничных областей РФ. В частности, легион "Свобода России" уничтожил приоритетные цели в Белгородской области.

Россияне планируют вывезти около 9 000 детей из Белгородской области. Они уедут в Пензу, Тамбов и в Калугу.