У Бєлгороді лунають потужні вибухи — місцеві мешканці показали наслідки

Стоянка у Бєлгороді після обстрілу. Фото: росЗМІ

Зранку у російському Бєлгороді вже вкотре чулися вибухи. Є руйнування, міська влада повідомила про підлітка, який зазнав поранень.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи у Бєлгороді

Місцеві мешканці повідомляють, що був "приліт" по паркувальній зоні у Бєлгороді. Окрім того, російські пабліки повідомляють, що нібито було влучання у дитсадок.

Також влада регіону повідомляє про пораненого підлітка, якого довелося шпиталізувати.

Городяни активно публікують і поширюють відео з місця вибухів.

Раніше ми повідомляли, що російські добровольчі угруповання близько тижня здійснюють рейди на території прикордонних областей РФ. Зокрема, легіон "Свобода Росії" знищив пріоритетні цілі у Бєлгородській області.

Росіяни планують вивезти близько 9 000 дітей із Бєлгородської області. Вони поїдуть у Пензу, Тамбов і в Калугу.