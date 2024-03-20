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У Бєлгороді лунають потужні вибухи — місцеві мешканці показали наслідки

20 березня 2024 12:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Бєлгороді лунають потужні вибухи — місцеві мешканці показали наслідки
Стоянка у Бєлгороді після обстрілу. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Зранку у російському Бєлгороді вже вкотре чулися вибухи. Є руйнування, міська влада повідомила про підлітка, який зазнав поранень.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Місцеві мешканці повідомляють, що був "приліт" по паркувальній зоні у Бєлгороді. Окрім того, російські пабліки повідомляють, що нібито було влучання у дитсадок.

Також влада регіону повідомляє про пораненого підлітка, якого довелося шпиталізувати.

Городяни активно публікують і поширюють відео з місця вибухів.

Раніше ми повідомляли, що російські добровольчі угруповання близько тижня здійснюють рейди на території прикордонних областей РФ. Зокрема, легіон "Свобода Росії" знищив пріоритетні цілі у Бєлгородській області.

Росіяни планують вивезти близько 9 000 дітей із Бєлгородської області. Вони поїдуть у Пензу, Тамбов і в Калугу.

війна
вибух
обстріли
Бєлгородська область
Росія

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