У Бєлгороді лунають потужні вибухи — місцеві мешканці показали наслідки
Зранку у російському Бєлгороді вже вкотре чулися вибухи. Є руйнування, міська влада повідомила про підлітка, який зазнав поранень.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи у Бєлгороді
Місцеві мешканці повідомляють, що був "приліт" по паркувальній зоні у Бєлгороді. Окрім того, російські пабліки повідомляють, що нібито було влучання у дитсадок.
Також влада регіону повідомляє про пораненого підлітка, якого довелося шпиталізувати.
Городяни активно публікують і поширюють відео з місця вибухів.
Раніше ми повідомляли, що російські добровольчі угруповання близько тижня здійснюють рейди на території прикордонних областей РФ. Зокрема, легіон "Свобода Росії" знищив пріоритетні цілі у Бєлгородській області.
Росіяни планують вивезти близько 9 000 дітей із Бєлгородської області. Вони поїдуть у Пензу, Тамбов і в Калугу.
Читайте Новини.LIVE!