В Белгородской области жалуются на атаку БпЛА — повреждены дома

Российские пожарные осматривают возгорание на крыше. Фото: МЧС РФ

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотники атаковали город Губкин во вторник, 6 февраля. В результате обстрела повреждены дома, в атаке традиционно обвиняют Вооруженные силы Украины.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

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"Различные повреждения обнаружены на территории четырех частных жилых домов: выбиты окна, иссеченные кровли, фасады и ограждения. Обход домов будет продлен в светлое время суток", — рассказал Гладков.

Глава Белгородской области уточнил, что из-за "падения с последующей детонацией" беспилотника, как всегда, обошлось без пострадавших.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Что известно о событиях в Белгородской области

Напомним, что в ночь на 6 февраля в Белгородской области раздавались взрывы. Тогда же местные СМИ предположили, что это результат работы ПВО.

Также мы сообщали, что в российских Валуйках Белгородской области предупреждали об угрозе ракетного удара. Это происходило в ночь на понедельник, 5 февраля.

Добавим, что по данным росСМИ, российские самолеты сбросили две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области. Цели обнаружили на хуторе Постников в Корочанском районе и в селе Стрелецкое Белгородского района. Пришлось эвакуировать 150 человек.