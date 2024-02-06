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У Бєлгородській області скаржаться на атаку БпЛА — пошкоджені будинки

6 лютого 2024 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Бєлгородській області скаржаться на атаку БпЛА — пошкоджені будинки
Російські вогнеборці оглядають пожежу на даху. Фото: МНС РФ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що безпілотники атакували місто Губкін у вівторок, 6 лютого. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, в атаці традиційно звинувачують Збройні сили України.

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

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"Різні пошкодження виявлено на території чотирьох приватних житлових будинків: вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. Побудинковий обхід території буде продовжено у світлий час доби", — розповів Гладков.

Очільник Бєлгородської області уточнив, що через "падіння з подальшою детонацією" безпілотника, як завжди, обійшлося без постраждалих.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Що відомо про події в Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, що в ніч проти 6 лютого в Бєлгородській області лунали вибухи. Тоді ж місцеві ЗМІ припустили, що це наслідок роботи ППО.

Також ми повідомляли, що в російських Валуйках Бєлгородської області попереджали про загрозу ракетного удару. Це відбувалося в ніч проти понеділка, 5 лютого.

Додамо, що за даними росЗМІ, російські літаки скинули дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області. Цілі виявили на хуторі Постников у Корочанському районі та в селі Стрілецьке Бєлгородського району. Довелося евакуювати 150 людей.

безпілотники
Бєлгородська область
війна в Україні
війна
Росія
атака

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