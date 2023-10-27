В Белом доме оценили ситуацию в Авдеевке и ждут новых атак россиян

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: REUTERS

Войска Российской Федерации понесли значительные потери при попытке наступления на Авдеевском направлении. Но несмотря на это сохраняется возможность новых наступлений со стороны РФ в этом районе. Причем в ближайшее время.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, с 11 октября вокруг Авдеевки Россия потеряла по меньшей мере 125 единиц бронетехники и военного оборудования более чем на батальон.

Но Россия способна к атакам.

"Мы ожидаем новых атак со стороны России. Это динамичный конфликт, и мы должны помнить, что РФ до сих пор сохраняет определенный наступательный потенциал и, не исключено, сможет достичь определенных тактических достижений в ближайшие месяцы", — заявил Кирби.

Также коородинатор по нацбезопасности Белого дома рассказал, что российское командование не жалеет жизни собственных военных.

"У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии", — добавил Кирби.

Напомним, в Институте изучения войны считают, что большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал России в долгосрочной перспективе.