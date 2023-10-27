У Білому домі оцінили ситуацію в Авдіївці і чекають на нові атаки росіян

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: REUTERS

Війська Російської Федерації зазнали значних втрат під час спроби наступу на Авдіївському напрямку. Але пропри це зберігається можливість нових наступів з боку РФ у цьому районі. Причому, найближчим часом.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Ситуація в Авдіївці

За словами координатора Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, з 11 жовтня навколо Авдіївки Росія втратила щонайменше 125 одиниць бронетехніки та військового обладнання на більш як батальйон.

Але Росія здатна до атак.

"Ми очікуємо нових атак з боку Росії. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам’ятати, що РФ досі зберігає певний наступальний потенціал і, не виключено, зможе досягти певних тактичних здобутків упродовж ближчих місяців", — заявив Кірбі.

Також коородинатор з нацбезпеки Білого дому розповів, що російське командування не шкодує життя власних військових.

"У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії", — додав Кірбі.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни важають, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал Росії в довгостроковій перспективі.