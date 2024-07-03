На фронте 3 июля погиб Василий Паламарчук с позывным "Адвокатом"

Юрист и писатель Василий Паламарчук. Фото: Facebook

На фронте в Украине погиб писатель и юрист Василий Паламарчук. Защитник с позывным "Адвокат" отдал свою жизнь во время выполнения боевой задачи.

Об этом сообщила пресс-служба Олешковской территориальной громады в Facebook в среду, 3 июля.

Читайте также:

Писатель Паламарчук погиб на войне

"Сегодня на восточном направлении, во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый мужчина и любящий отец троих детей", — говорится в сообщении.

Скриншот поста громады

Что известно о Василии Паламарчуке

Паламарчук принимал участие в АТО, а в начале полномасштабного вторжения решил присоединиться к рядам столичной территориальной обороны. Участвовал в деоккупации Киевской области, боевых действиях на Харьковщине и Донеччине.

Василий написал книгу "Військовий непотріб", в которой рассказал о собственном опыте службы в армии в 2014-2015 годах. У защитника осталась жена и трое детей.

Напомним, на фронте погиб боевой медик, волонтер и соучредитель фонда "Константин" Питер Фуше. Он был гражданином Великобритании.

Также свою жизнь за независимость Украины отдал брат лидера группы "Без ограничений" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей. Он получил ранение, не совместимое с жизнью.