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В боях за Украину погиб известный юрист и писатель

3 июля 2024 20:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На фронте 3 июля погиб Василий Паламарчук с позывным "Адвокатом"
Юрист и писатель Василий Паламарчук. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На фронте в Украине погиб писатель и юрист Василий Паламарчук. Защитник с позывным "Адвокат" отдал свою жизнь во время выполнения боевой задачи.

Об этом сообщила пресс-служба Олешковской территориальной громады в Facebook в среду, 3 июля.

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"Сегодня на восточном направлении, во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый мужчина и любящий отец троих детей", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста громады

Что известно о Василии Паламарчуке

Паламарчук принимал участие в АТО, а в начале полномасштабного вторжения решил присоединиться к рядам столичной территориальной обороны. Участвовал в деоккупации Киевской области, боевых действиях на Харьковщине и Донеччине.

Василий написал книгу "Військовий непотріб", в которой рассказал о собственном опыте службы в армии в 2014-2015 годах. У защитника осталась жена и трое детей.

Напомним, на фронте погиб боевой медик, волонтер и соучредитель фонда "Константин" Питер Фуше. Он был гражданином Великобритании.

Также свою жизнь за независимость Украины отдал брат лидера группы "Без ограничений" Сергея Танчинца Дмитрий Чендей. Он получил ранение, не совместимое с жизнью.

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