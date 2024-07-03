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У боях за Україну загинув відомий юрист та письменник

3 липня 2024 20:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На фронті 3 липня загинув Василь Паламарчук з позивним "Адвокат"
Юрист та письменник Василь Паламарчук. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На фронті в Україні загинув письменник і юрист Василь Паламарчук. Захисник з позивним "Адвокат" віддав своє життя під час виконання бойового завдання.

Про це повідомила пресслужба Олешківської територіальної громади у Facebook у середу, 3 липня.

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"Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук — коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису громади

Що відомо про Василя Паламарчука

Паламарчук брав участь в АТО, а на початку повномасштабного вторгнення вирішив приєднатися до лав столичної територіальної оборони. Брав участь у деокупації Київської області, бойових діях на Харківщині та Донеччині.

Василь написав книгу "Військовий непотріб", в якій розповів про власний досвід служби в армії у 2014−2015 роках. У захисника залишилась дружина та троє дітей.

Нагадаємо, на фронті загинув бойовий медик, волонтер та співзасновник фонду "Костянтин" Пітер Фуше. Він був громадянином Великої Британії.

Також своє життя за незалежність України віддав брат лідера гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця Дмитро Чендей. Він отримав поранення, не сумісне із життям.

ЗСУ українці письменники військові війна в Україні юрист фронт загибель

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