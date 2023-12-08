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В Болгарии поддержали предоставление Украине ПЗРК и ракет

8 декабря 2023 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Болгарии поддержали предоставление Украине ПЗРК и ракет
Украинский военный держит ПЗРК "Игла". Фото: Defence Express
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Комитет по обороне парламента Болгарии поддержал решение о предоставлении Украине военной помощи. В нее вошли непригодные, устаревшие или избыточные ПЗРК и зенитные ракеты.

Об этом сообщает БТА.

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"Это предложение является частью проекта решения о предоставлении дополнительной военной помощи Украине, который был представлен ранее правительственной коалицией — ГЕРБ-СДС, "Продолжение изменений — Демократическая Болгария" и ДПС (Движение за права и свободы — Ред.)", — говорится в сообщении.

Также по решению парламента, есть необходимость определить излишки вооружений и техники для формирований военного времени и подготовить предложение по их поставке Украине.

Также Минобороны Болгарии планирует присоединиться к коалиции для обучения украинских пилотов на F-16 и обеспечить военную подготовку на территории Болгарии к четырем пехотным/механизированным ротам ежегодно с численностью до 160 человек из состава ВСУ.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки до конца текущего года хотят отправить украинской армии новый пакет военной помощи. В него войдет партия комплексов по борьбе с беспилотниками Vampire.

Также мы писали, что СМИ узнали, сколько снарядов составил новый заказ ЕС в рамках схемы снабжения боеприпасами для ВСУ.

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