У Болгарії підтримали надання Україні ПЗРК та ракет
Комітет з оборони парламенту Болгарії підтримав рішення про надання Україні військової допомоги. До неї увійшли непридатні, застарілі чи надлишкові ПЗРК та зенітні ракети.
Про це повідомляє БТА.
Військова допомога від Болгарії
"Ця пропозиція є частиною проєкту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, який був представлений раніше урядовою коаліцією — ГЕРБ-СДС, "Продовження змін — Демократична Болгарія" і РПС (Рух за права і свободи — Ред.)", — йдеться в повідомленні.
Також за рішенням парламенту, є потреба визначити надлишки озброєнь і техніки для формувань воєнного часу та підготувати пропозицію з їх постачання Україні.
Також Міноборони Болгарії планує приєднатися до коаліції для навчання українських пілотів на F-16 та забезпечити військову підготовку на території Болгарії до чотирьох піхотних/механізованих рот щорічно з чисельністю до 160 осіб зі складу ЗСУ.
Нагадаємо, що в Сполучених Штатах Америки до кінця поточного року хочуть відправити українській армії новий пакет військової допомоги. До нього увійде партія комплексів боротьби з безпілотниками Vampire.
Також ми писали, що ЗМІ дізналися, скільки снарядів становило нове замовлення ЄС в рамках схеми постачанням боєприпасів для ЗСУ.
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