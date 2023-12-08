У Болгарії підтримали надання Україні ПЗРК та ракет

Український військовий тримає ПЗРК "Ігла". Фото: Defence Express

Комітет з оборони парламенту Болгарії підтримав рішення про надання Україні військової допомоги. До неї увійшли непридатні, застарілі чи надлишкові ПЗРК та зенітні ракети.

Про це повідомляє БТА.

Читайте також:

Військова допомога від Болгарії

"Ця пропозиція є частиною проєкту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, який був представлений раніше урядовою коаліцією — ГЕРБ-СДС, "Продовження змін — Демократична Болгарія" і РПС (Рух за права і свободи — Ред.)", — йдеться в повідомленні.

Також за рішенням парламенту, є потреба визначити надлишки озброєнь і техніки для формувань воєнного часу та підготувати пропозицію з їх постачання Україні.

Також Міноборони Болгарії планує приєднатися до коаліції для навчання українських пілотів на F-16 та забезпечити військову підготовку на території Болгарії до чотирьох піхотних/механізованих рот щорічно з чисельністю до 160 осіб зі складу ЗСУ.

Нагадаємо, що в Сполучених Штатах Америки до кінця поточного року хочуть відправити українській армії новий пакет військової допомоги. До нього увійде партія комплексів боротьби з безпілотниками Vampire.

Також ми писали, що ЗМІ дізналися, скільки снарядів становило нове замовлення ЄС в рамках схеми постачанням боєприпасів для ЗСУ.