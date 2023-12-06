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ЗМІ дізналися, скільки снарядів замовив ЄС для України

6 грудня 2023 23:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЗМІ дізналися, скільки снарядів замовив ЄС для України
Ящики зі снарядами. Ілюстративне фото: Укроборонпром
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Нове замовлення ЄС в рамках схеми за постачанням мільйона боєприпасів для ЗСУ становило 60 тисяч снарядів. Загалом блок зміг отримати 480 000 боєприпасів, себто менше за половину від запланованого.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Агенція повідомляє, що така схема мала бути ключовим елементом ініціативи ЄС зі збільшення доправки 155-мм артснарядів в Україну, що дозволить країнам робити замовлення в оборонних концернів через контракти, укладені Європейським оборонним агентством.

Інша ініціатива, яка з'явилась в березні, пропонувала різні схеми доправити в Україну протягом року мільйон снарядів та ракет.

Ці дві схеми, за даними ЄС, мали дозволити отримати 480 000 боєприпасів, що менше за половину від запланованого.

Низький обсягом замовлень викликав занепокоєння. Тому в проєкті декларації на саміті ЄС наступного тижня "підкреслюється нагальна потреба прискорити постачання ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи з постачання одного мільйона артилерійських боєприпасів".

Водночас в Європейському оборонному агентстві не підбили підсумки останнього замовлення, проте як стверджують джерела агенції на умовах анонімності, загальна кількість становила "катастрофічні" 60 000 боєприпасів.

Нагадаємо, що раніше США на 50% збільшили фінансування виробництва снарядів через допомогу Україні. Водночас у Міноборони повідомили про збільшення виробництва ППО в Україні. 

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