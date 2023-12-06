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СМИ узнали, сколько снарядов заказал ЕС для Украины

6 декабря 2023 23:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
СМИ узнали, сколько снарядов заказал ЕС для Украины
Ящики со снарядами. Иллюстративное фото: Укроборонпром
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Новый заказ ЕС в рамках схемы по поставке миллиона боеприпасов для ВСУ составил 60 тысяч снарядов. В общей сложности блок смог получить 480 000 боеприпасов, то есть менее половины от запланированного.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Агентство сообщает, что такая схема должна быть ключевым элементом инициативы ЕС по увеличению доставки 155-мм артснарядов в Украину, что позволит странам делать заказы у оборонных концернов через контракты, заключенные Европейским оборонным агентством.

Другая инициатива, которая появилась в марте, предлагала разные схемы доставить в Украину в течение года миллион снарядов и ракет.

Эти две схемы, по данным ЕС, должны были позволить получить 480 000 боеприпасов, что меньше половины запланированного.

Низкий объем заказов вызвал беспокойство. Поэтому в проекте декларации на саммите ЕС на следующей неделе "подчеркивается настоятельная потребность ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы по поставке одного миллиона артиллерийских боеприпасов".

В то же время в Европейском оборонном агентстве не подвели итоги последнего заказа, однако, как утверждают источники агентства на условиях анонимности, общее количество составило "катастрофические" 60 000 боеприпасов.

Напомним, что ранее США на 50% увеличили финансирование производства снарядов из-за помощи Украине. В то же время в Минобороны сообщили об увеличении производства ПВО в Украине.

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