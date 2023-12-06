СМИ узнали, сколько снарядов заказал ЕС для Украины
Новый заказ ЕС в рамках схемы по поставке миллиона боеприпасов для ВСУ составил 60 тысяч снарядов. В общей сложности блок смог получить 480 000 боеприпасов, то есть менее половины от запланированного.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Почему так мало снарядов
Агентство сообщает, что такая схема должна быть ключевым элементом инициативы ЕС по увеличению доставки 155-мм артснарядов в Украину, что позволит странам делать заказы у оборонных концернов через контракты, заключенные Европейским оборонным агентством.
Другая инициатива, которая появилась в марте, предлагала разные схемы доставить в Украину в течение года миллион снарядов и ракет.
Эти две схемы, по данным ЕС, должны были позволить получить 480 000 боеприпасов, что меньше половины запланированного.
Низкий объем заказов вызвал беспокойство. Поэтому в проекте декларации на саммите ЕС на следующей неделе "подчеркивается настоятельная потребность ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы по поставке одного миллиона артиллерийских боеприпасов".
В то же время в Европейском оборонном агентстве не подвели итоги последнего заказа, однако, как утверждают источники агентства на условиях анонимности, общее количество составило "катастрофические" 60 000 боеприпасов.
Напомним, что ранее США на 50% увеличили финансирование производства снарядов из-за помощи Украине. В то же время в Минобороны сообщили об увеличении производства ПВО в Украине.
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